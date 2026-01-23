Le canton appliquera la loi à Carl-Vogt, assure Nicolas Walder

Keystone-SDA

A Genève, le magistrat Nicolas Walder assure que le Département du territoire appliquera la loi dans le cadre de la résiliation de baux collective des locataires de cinq immeubles au boulevard Carl-Vogt. Il répondait à des députés qui dénonçaient la méthode du propriétaire.

(Keystone-ATS) «Aucune autorisation ne sera délivrée s’il n’y a aucune solution de relogement», a déclaré le conseiller d’Etat vendredi après-midi au Grand Conseil, appelant la centaine de locataires concernés à contester leur résiliation de bail afin que le canton puisse agir. Selon lui, le propriétaire des immeubles, la caisse de pension de Bâle-Ville, n’a, pour l’heure, pas déposé de demande d’autorisation.

Le conseiller d’Etat a précisé qu’il rencontrera la régie immobilière Naef, qui représente le propriétaire à Genève, la semaine prochaine. Il a souligné qu’il «compte sur la discussion pour faire en sorte que l’ensemble des locataires puissent garder leur logement» alors que d’importantes rénovations, notamment énergétiques, sont prévues dans les immeubles.

Cette question a été abordée dans le cadre d’un débat sur une motion de Libertés et justice sociale visant à protéger les locataires âgés de 65 ans et plus en cas de congé pour rénovation. Votée en urgence, la discussion sur ce texte a abouti à son renvoi en commission pour étude.

«Affaiblir la LDTR»

Dans un entretien à la Tribune de Genève vendredi, le conseiller national Christian Dandrès (PS/GE), juriste à l’ASLOCA, détaille «une tentative de contournement» de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (LDTR): «On expulse les locataires avant de demander les autorisations de construire pour éviter que le mécanisme de protection de la LDTR ne se mette en route.»

La demande d’autorisation est ensuite déposée et de nouveaux locataires sont placés après la rénovation, «avec un loyer en escalier qui fait un bond après la période durant laquelle l’État plafonne le loyer. Et parfois même, des contrats à durée déterminée sont imposés au locataire. Avec cette méthode, cela permet de faire exploser le loyer», relève-t-il.

Selon lui, le but est d’affaiblir la LDTR au moment où un nouveau magistrat prend la tête du Département du territoire. «Tout porte à croire que certains milieux immobiliers cherchent à forcer le passage et créer un précédent», affirme-t-il.