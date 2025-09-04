La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le canton de Berne développe son réseau cyclable

Keystone-SDA

Le canton de Berne veut développer son réseau de voies cyclables. Il a approuvé le plan sectoriel 2025 qui prévoit la création de voies express reliant directement des zones d'importance régionale.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ces routes relieront notamment des agglomérations, faisant du vélo une alternative attrayante pour les pendulaires, y compris pour les trajets de plus de cinq kilomètres. Le canton prendra en charge les frais liés aux liaisons de remplacement, lorsqu’il ne peut pas aménager les voies cyclables sur les routes cantonales, indique-t-il jeudi dans un communiqué.

Par ailleurs, le plan sectoriel comprend pour la première fois des itinéraires VTT. Le canton définit les itinéraires, pourvoit à leur signalisation et subventionne les investissements requis.

Le plan sectoriel contient la stratégie cantonale pour le trafic cycliste. Il constitue aussi la base de planification pour la mise en oeuvre des grands axes de la mobilité dans le canton.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
65 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision