Le canton de Berne développe son réseau cyclable
Le canton de Berne veut développer son réseau de voies cyclables. Il a approuvé le plan sectoriel 2025 qui prévoit la création de voies express reliant directement des zones d'importance régionale.
(Keystone-ATS) Ces routes relieront notamment des agglomérations, faisant du vélo une alternative attrayante pour les pendulaires, y compris pour les trajets de plus de cinq kilomètres. Le canton prendra en charge les frais liés aux liaisons de remplacement, lorsqu’il ne peut pas aménager les voies cyclables sur les routes cantonales, indique-t-il jeudi dans un communiqué.
Par ailleurs, le plan sectoriel comprend pour la première fois des itinéraires VTT. Le canton définit les itinéraires, pourvoit à leur signalisation et subventionne les investissements requis.
Le plan sectoriel contient la stratégie cantonale pour le trafic cycliste. Il constitue aussi la base de planification pour la mise en oeuvre des grands axes de la mobilité dans le canton.