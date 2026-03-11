Le canton de Berne réduit les obstacles pour le transport type Uber

Keystone-SDA

Le canton de Berne va libéraliser le marché des taxis. Le Grand Conseil a décidé mercredi de soumettre à une procédure d'autorisation simplifiée les services de transport basés sur des plateformes numériques comme Uber et Bolt. Les taxis classiques conserveront eux certains privilèges.

(Keystone-ATS) Grâce aux voix de la majorité bourgeoise, le Parlement a adopté la nouvelle loi sur le transport de personnes à titre professionnel par taxi et autres véhicules. Après des années de discussions, le texte a été approuvé lors du vote final par 105 voix contre 47.

Cette loi entend moderniser le système des taxis, l’adapter aux nouvelles conditions du marché et établir des règles claires pour les services de transport avec chauffeur proposés sur des plateformes numériques, comme Uber et Bolt.

Pour les partisans de la loi, la liberté de concurrence et l’esprit d’entreprise sortent renforcés. Les opposants craignent eux une atteinte au secteur classique des taxis et un affaiblissement de la protection des travailleurs.

Seuls les taxis classiques seront soumis à une obligation d’autorisation complète. En contrepartie, ils conserveront certains privilèges, notamment le droit d’emprunter les voies réservées aux bus et les stations de taxis.

A l’avenir, une autorisation pour le transport professionnel de personnes suffira pour les services de transport. Les courses ne pourront toutefois être effectuées que sur commande et le véhicule devra être muni d’une vignette.