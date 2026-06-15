Le canton de Berne sera présent en force au Marché-Concours

Keystone-SDA

Hôte d'honneur de la 121e édition du Marché-Concours de chevaux de Saignelégier (JU) du 7 au 9 août, le canton de Berne veut profiter de la visibilité de la manifestation pour présenter la diversité de ses régions et l’importance de sa culture du cheval. Il saisira aussi l'occasion de renforcer les relations avec le canton du Jura.

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(Keystone-ATS) Le canton de Berne a rappelé lundi qu’il présentera un programme varié autour du cheval, de la tradition et de l’innovation avec pour devise «Berne au galop». C’est la première fois qu’il participera en tant qu’hôte d’honneur au Marché-Concours, une absence liée à la Question jurassienne aujourd’hui résolue.

Avec 20’000 chevaux, poneys et ânes, soit un cinquième du cheptel national, le canton de Berne est le plus grand canton pour l’élevage équin. Les chevaux jouent un rôle important dans l’agriculture, le tourisme, le sport, la formation et l’artisanat.

Plus de 200 chevaux et une équipe comptant plus de 600 personnes seront sur place pour partager la culture bernoise du cheval dans toute sa diversité. Le canton de Berne présentera des spectacles équestres, des coutumes régionales, des musiques locales, des artisanats traditionnels, ainsi que des spécialités culinaires.

Culture du cheval

Pour le conseiller d’Etat bernois Raphael Lanz, cette participation bernoise est une manière de renforcer les «relations amicales» entre les deux cantons tout en montrant l’importance de la culture du cheval pour le canton de Berne. Le président du Marché-Concours Vincent Wermeille a relevé que les deux cantons étaient liés par une histoire commune et une culture du cheval vivante.

Le Marché-Concours est considéré comme la plus importante manifestation consacrée au cheval en Suisse, attirant chaque année 50’000 visiteurs.