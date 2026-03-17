Le canton de Fribourg accueille le congrès international Bioket

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg accueille de ce mardi à jeudi à Forum Fribourg, à Granges-Paccot, le congrès international Bioket. La Promotion économique du canton de Fribourg (PromFR) s’est associée à l’association française B4C pour l’organisation de l'événement.

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(Keystone-ATS) La bioéconomie englobe les activités de production, de transformation et de valorisation de la biomasse pour la production de denrées alimentaires, de molécules et de matériaux innovants, a indiqué la PromFR en préambule. Elle couvre ainsi des champs aussi divers que l’agroalimentaire, le bâtiment et les biotechnologies.

L’événement Bioket est l’un des rendez-vous internationaux majeurs consacrés aux technologies et procédés innovants de la bioéconomie, précise le communiqué. Il constitue «un véritable accélérateur de collaboration et un lieu stratégique pour identifier les innovations qui construiront l’industrie biosourcée de demain».

29% du PIB cantonal

Le congrès se déplace chaque année en Europe ou en Amérique du Nord. L’édition de Fribourg représente une opportunité proche et unique. Le nombre de participants se monte à 460, en provenance de 30 pays. Les organisateurs signalent encore 50 sponsors internationaux et locaux, avec un stand à Forum Fribourg.

La venue de la 7e édition de Bioket s’inscrit dans la continuité d’une dynamique déjà bien engagée, souligne encore la PromFR. Le canton de Fribourg dispose d’un «écosystème solide, associant recherche appliquée, entrepreneuriat et industrie, et s’illustre de plus en plus comme un terrain fertile pour l’innovation durable».

La bioéconomie représente 29% du produit intérieur brut (PIB) cantonal et 28% de l’emploi dans le canton de Fribourg. Créée en 2018 par le cluster français Bioeconomy For Change (B4C), la conférence itinérante s’est imposée comme un «événement de référence pour les professionnels du secteur».