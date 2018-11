Mais pour Jean-Christophe Schwaab, ancien parlementaire socialiste vaudois, cette solution va «modifier le débat sur le vote électronique: on va moins parler de sécurité et de fiabilité, mais on va à présent parler de privatisation du dépouillement des scrutins.»

Cette faille aurait pu être réparée. Mais Genève ne veut plus investir dans son projet. Il aurait dû dépenser plus de deux millions pour réviser son système et améliorer la sécurité.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Le canton de Genève renonce à sa plate-forme de vote électronique Alexandra Richard, RTS 28. novembre 2018 - 11:00 Le gouvernement genevois (Conseil d'Etat) ne va plus investir dans son système qui devait subir une révision, selon la RTS. Des raisons financières seraient à l'origine de la décision, non un problème de sécurité du vote électronique. Rien à voir a priori avec le test de piratage réalisé il y a un mois. Des hackers, engagés pour vérifier la sécurité du vote électronique, étaient parvenus à manipuler le système genevois: ils avaient réussi à rediriger l’électeur potentiel vers un autre site. Cette faille aurait pu être réparée. Mais Genève ne veut plus investir dans son projet. Il aurait dû dépenser plus de deux millions pour réviser son système et améliorer la sécurité. Encore en place en 2019 La plate-forme genevoise sera encore exploitée en 2019, pour les élections fédérales en particulier. Et dès l'année suivante, Genève devrait trouver une alternative pour permettre à ses citoyens de voter électroniquement, surtout ceux qui ne peuvent pas se déplacer facilement, comme les Suisses de l'étranger ou les personnes handicapées. A la dernière statistique, en septembre 2017, 60% d’entre eux ont choisi la voie électronique pour voter à Genève. Système de la Poste L'alternative sera probablement le système développé par la Poste, seul autre modèle utilisé actuellement en Suisse. Ce modèle sera lui aussi testé par l'équipe de pirates informatiques au début de l'année prochaine. La Poste aura alors le monopole sur le vote électronique. La Suisse dépendrait d'un seul système, comme l'a expliqué Laurent Wehrli, conseiller national PLR (droite) et membre du comité de l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE), sur les ondes de la RTS. Le dépouillement en question Mais pour Jean-Christophe Schwaab, ancien parlementaire socialiste vaudois, cette solution va «modifier le débat sur le vote électronique: on va moins parler de sécurité et de fiabilité, mais on va à présent parler de privatisation du dépouillement des scrutins.» Confier le dépouillement des scrutins à une entreprise privée, «cela revient à confier les clés de la démocratie à une entreprise privée. Le dépouillement d'un scrutin est l'essence même de la démocratie, il ne doit pas être confié à une entreprise privée », a-t-il relevé durant le même entretien radiophonique.