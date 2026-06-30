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Le Canton de Genève va rénover 300 bâtiments énergivores

Keystone-SDA

Le Canton de Genève veut rénover 300 bâtiments qui rassemblent 90 à 95% de la consommation énergétique de son parc immobilier d'ici 2037. Mais pas question de généraliser la climatisation après la récente canicule, a averti mardi le conseiller d'Etat Nicolas Walder.

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(Keystone-ATS) «C’est un enjeu de taille pour l’Etat», a-t-il dit à la presse en dévoilant un plan de rénovation. Pour la moitié d’entre elles, ces infrastructures, choisies parmi les 1700 de son dispositif immobilier, sont liées à la formation. Un quart porte sur des sites qui dépassent les seuils d’Indice de dépense de chaleur (IDC).

Le canton veut réduire de 60% ses émissions de CO2 dans son parc immobilier d’ici 2030 par rapport à 2005. La diminution atteint actuellement environ un tiers.

«On se concentre sur les bâtiments à plus fort impact», a encore affirmé M. Walder. Des crédits d’investissement de 1,25 milliard de francs avaient été votés. Une nouvelle direction de la transition énergétique du patrimoine de l’Etat (DPTE), rattachée à l’Office cantonal des bâtiments, les pilotera.

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