Le canton de Neuchâtel autorise le tir de cinq cerfs
Le canton de Neuchâtel a autorisé le tir de cinq cerfs mâles. Avec cette décision, il espère réduire les dégâts causés par ce cervidé dans certains massifs forestiers. Ces tirs seront réalisés par des chasseurs et se dérouleront le matin et le soir depuis des miradors, dans des lieux déterminés par les gardes-faune professionnels.
(Keystone-ATS) La présence du cerf élaphe s’intensifie dans le canton avec une population estimée entre 40 et 60 individus, majoritairement des mâles. La répartition de l’espèce étant encore inégale sur le territoire, une inscription sur le plan de chasse n’est pas encore justifiée à ce stade, ont indiqué vendredi les autorités.
Toutefois, en raison de la progression attendue de l’espèce dans les prochaines années, une telle régulation pourrait devenir nécessaire dans les cinq ans. Dans l’intervalle, pour limiter les dommages sur les peuplements forestiers et les infrastructures agricoles, des tirs de gestion limités sont envisagés ces prochaines années.
Cette année, les tirs seront effectués entre le 23 août et le 29 septembre dans les régions du Littoral et des Montagnes. Seuls les chasseurs titulaires d’un permis valable pour la saison en cours et désignés par tirage au sort pourront y participer.