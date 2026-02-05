Le canton de Neuchâtel franchit la barre des 180’000 habitants

Pour la 5e année consécutive, la population neuchâteloise a augmenté. A fin 2025, le canton comptait 180'302 habitants, soit 853 de plus qu’en 2024. En nombre de personnes, c’est La Chaux-de-Fonds qui comptabilise la plus forte hausse (+277). Elle devance la Ville de Neuchâtel (+150) et La Grande Béroche (+133).

(Keystone-ATS) La progression démographique «a été enregistrée dans l’ensemble des régions et dans 17 des 24 communes», a indiqué jeudi le canton. En termes relatifs, les croissances les plus marquées sont constatées à Lignières (+3,96%) et Cressier (+3,45%), tandis que Les Planchettes (-6,50%) et La Brévine (-1,60%) affichent les plus fortes baisses.

Le nombre de ressortissants étrangers augmente de 703 personnes (+1,45%) alors que les effectifs de la population suisse sont en hausse de 150 habitants (+0,11%). Parmi la population étrangère du canton et en termes absolus, le nombre de ressortissants français (10’907) se rapproche de celui des Portugais (12’185), qui restent encore la nationalité la plus représentée.

La hausse du nombre de Français (+546) dans le canton devance celle du nombre de personnes de nationalité ukrainienne (+115) et espagnole (+52). Une diminution des personnes de nationalité portugaise (-101) ainsi que des ressortissants italiens (-100) est observée.

L’augmentation du nombre de ressortissants français est particulièrement marquée dans le Val-de-Travers (+11,74%) et dans les Montagnes (+7,98%).