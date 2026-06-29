Le canton de Neuchâtel va sensibiliser à l’éducation sans violence

Keystone-SDA

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Le canton de Neuchâtel salue l'inscription dans le Code civil du principe de l'éducation sans violence, qui entrera en vigueur mercredi, et prévoit plusieurs actions d'information et de sensibilisation. Celles-ci seront destinées aux parents, aux professionnels, aux enfants et aux jeunes.

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(Keystone-ATS) Le principe de l’éducation sans violence ne remet pas en cause la nécessité, pour les parents, de poser des règles et des limites et d’intervenir, de manière bienveillante et constructive, lorsqu’elles ne sont pas respectées.

Afin de favoriser des changements durables dans les comportements, le canton prévoit différentes mesures d’information et de sensibilisation, indique-t-il lundi dans un communiqué. Il veut notamment sensibiliser la population sur la nouvelle loi et les formes de violence.

L’évolution législative consacre le droit des enfants à une éducation respectueuse, sans violence physique ni psychologique. Les nouvelles dispositions légales prévoient notamment l’obligation, pour les cantons, de s’assurer que les parents et les enfants puissent accéder à suffisamment d’offres de conseil et de soutien en cas de difficultés liées à l’éducation.