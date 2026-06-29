La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le canton de Neuchâtel va sensibiliser à l’éducation sans violence

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel salue l'inscription dans le Code civil du principe de l'éducation sans violence, qui entrera en vigueur mercredi, et prévoit plusieurs actions d'information et de sensibilisation. Celles-ci seront destinées aux parents, aux professionnels, aux enfants et aux jeunes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le principe de l’éducation sans violence ne remet pas en cause la nécessité, pour les parents, de poser des règles et des limites et d’intervenir, de manière bienveillante et constructive, lorsqu’elles ne sont pas respectées.

Afin de favoriser des changements durables dans les comportements, le canton prévoit différentes mesures d’information et de sensibilisation, indique-t-il lundi dans un communiqué. Il veut notamment sensibiliser la population sur la nouvelle loi et les formes de violence.

L’évolution législative consacre le droit des enfants à une éducation respectueuse, sans violence physique ni psychologique. Les nouvelles dispositions légales prévoient notamment l’obligation, pour les cantons, de s’assurer que les parents et les enfants puissent accéder à suffisamment d’offres de conseil et de soutien en cas de difficultés liées à l’éducation.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision