Le Canton de Vaud poursuit son aide à la presse locale

Keystone-SDA

Vaud poursuit son engagement en faveur de la presse régionale. Le Conseil d'Etat a décidé de renouveler son plan de soutien en faveur de la diversité des médias locaux, avec un nouveau projet recalibré à 4,4 millions de francs sur cinq ans. La priorité est donnée aux mesures en faveur des jeunes, de la formation des journalistes et du soutien de l'agence de presse nationale Keystone-ATS.

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(Keystone-ATS) «Si la situation des médias était préoccupante lors des débats au Grand Conseil en 2020 sur le premier décret, force est de constater qu’elle s’est encore durcie durant ces cinq dernières années. Par ce nouvel engagement, le gouvernement réaffirme sa volonté de soutenir, dans le respect des principes de neutralité et de proportionnalité, un écosystème médiatique local professionnel et diversifié», indique jeudi le Conseil d’Etat dans un communiqué.

Le nouveau paquet d’aide à la presse se monte à 4,4 millions de francs, contre 6,2 millions pour le premier, accepté en 2021 par le Parlement. Ce soutien doit à nouveau passer la rampe du Grand Conseil prochainement. «Dans un contexte financier contraint, le Conseil d’Etat a choisi de concentrer son soutien sur les mesures ayant démontré leur efficacité», justifie-t-il.

Il s’inscrit dans la continuité du dispositif mis en œuvre depuis 2021: préserver la pluralité et l’indépendance du paysage médiatique local et régional vaudois, tout en accompagnant sa transition numérique, au moyen de mesures indirectes et subsidiaires, explique le gouvernement.

Le projet «Check» convainc

L’exécutif compte favoriser l’exercice de la citoyenneté et l’encouragement à l’information et à la formation de l’opinion, estimant nécessaire de sensibiliser les jeunes (17-25 ans) à la désinformation et à l’importance de s’informer auprès de médias fiables. A ce titre, le projet Chek, lancé en 2024, a dépassé les attentes, notamment en termes d’audience.

Il est donc proposé de reconduire et renforcer cette plateforme présente sur les réseaux sociaux, alimentée par les médias locaux en toute indépendance vis-à-vis de l’Etat, avec du contenu destiné aux jeunes. Montant alloué total sur cinq ans: 3,45 millions de francs.

Le soutien aux projets d’éducation aux médias, qui comprenait des accès numériques aux titres vaudois pour les écoles, est ajusté afin de valoriser des projets concrets de sensibilisation portés par les éditeurs, tels que l’élaboration de cours facultatifs sur les médias, la tenue d’un journal scolaire, etc.

Fort de son succès depuis sa mise en place en 2021, le Canton reconduit la prise en charge des frais de formation au CFJM (Centre de formation au journalisme et aux médias, à Lausanne) pour les journalistes stagiaires. Cette mesure de 200’000 francs pour 2027-2031 contribue à former des journalistes proches du terrain et des réalités locales, selon lui.

Soutien à l’agence renouvelé

De même, le soutien à l’agence de presse Keystone-ATS a «permis de consolider la couverture journalistique de l’ensemble du territoire cantonal». Cette mesure, qui prévoit la prise en charge des coûts équivalant à un poste de journaliste, garantit, depuis 2021, «une information factuelle et indépendante sur les principaux enjeux politiques, économiques, judiciaires et culturels, tout en assurant aux médias locaux un accès facilité à ces contenus».

Ce dispositif ayant pleinement atteint ses objectifs, le Conseil d’Etat propose sa reconduction, à raison de 100’000 francs par année.

Enfin, le plan comprend la création d’une nouvelle mesure visant à encourager les initiatives des médias locaux en termes d’innovation éditoriale et de transformation numérique (125’000 francs).

Le cercle des bénéficiaires des mesures de soutien est également ajusté sur la base de l’expérience acquise depuis 2021, indique encore le gouvernement. Il se concentre sur les journaux généralistes ayant leur siège dans le canton de Vaud et s’élargira, pour certaines mesures, aux radios et télévisions locales généralistes non bénéficiaires de la redevance ni financées majoritairement par des fonds publics.