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Le canton du Jura élabore un plan canicule interservices

Keystone-SDA

Le canton du Jura mettra en œuvre, dès septembre, les travaux d’élaboration d’un plan canicule interservices. La démarche constitue une réponse à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes de fortes chaleurs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le document permettra de définir des processus, des modalités de déclenchement du dispositif de manière proportionnée et graduée, a indiqué mercredi le Gouvernement jurassien. Le dispositif «coordonné» entrera en service en mai de l’an prochain, avant la période estivale.

Le plan canicule sera élaboré sous la coordination de la section de la protection de la population et de la sécurité (PPS). L’entité est chargée de piloter la démarche, d’assurer la coordination entre les partenaires et de conduire les travaux d’élaboration, précise le communiqué.

Davantage anticiper

Le document aura pour objectif de renforcer l’anticipation, la coordination et la réponse cantonale lors d’épisodes de fortes chaleurs. Il assurera de disposer d’une vision d’ensemble de la situation, de définir des processus communs et de préciser les missions des services concernés.

Le futur plan s’inscrira dans une logique de prévention et de protection de la population, relève l’exécutif. Il devra permettre au canton de réagir de «manière graduée, coordonnée et proportionnée face aux épisodes de chaleur, tout en respectant les compétences et les responsabilités de chaque service partenaire».

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