La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le canton du Jura veut mieux encadrer la pratique du VTT en forêt

Keystone-SDA

Le Gouvernement jurassien a fixé un cadre pour le développement de la pratique du VTT en forêt, une activité en plein essor. A côté des itinéraires balisés, souvent tracés sur des chemins blancs et destinés à un large public, des pistes plus techniques pourront intégrer le réseau officiel. En revanche, les pistes créées sans autorisation et non reprises dans le Plan sectoriel resteront illégales et seront fermées.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Avec ce Plan sectoriel qui établit un cadre pour la pratique du VTT en forêt, le Jura veut concilier loisirs, respect de l’environnement et valorisation touristique. Cet outil doit permettre de positionner le Jura comme canton pionnier dans l’encadrement et la promotion d’un VTT respectueux des écosystèmes et des autres usages.

L’essor du VTT technique dans les forêts, souvent pratiqué sur des pistes aménagées sans autorisation ni accord des propriétaires, soulève des questions de respect du droit. Ce développement non encadré perturbe la faune, fragilise les sols et crée des tensions avec les autres usagers de la forêt, rappelle lundi le canton du Jura.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision