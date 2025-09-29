Le canton du Jura veut mieux encadrer la pratique du VTT en forêt

Keystone-SDA

Le Gouvernement jurassien a fixé un cadre pour le développement de la pratique du VTT en forêt, une activité en plein essor. A côté des itinéraires balisés, souvent tracés sur des chemins blancs et destinés à un large public, des pistes plus techniques pourront intégrer le réseau officiel. En revanche, les pistes créées sans autorisation et non reprises dans le Plan sectoriel resteront illégales et seront fermées.

(Keystone-ATS) Avec ce Plan sectoriel qui établit un cadre pour la pratique du VTT en forêt, le Jura veut concilier loisirs, respect de l’environnement et valorisation touristique. Cet outil doit permettre de positionner le Jura comme canton pionnier dans l’encadrement et la promotion d’un VTT respectueux des écosystèmes et des autres usages.

L’essor du VTT technique dans les forêts, souvent pratiqué sur des pistes aménagées sans autorisation ni accord des propriétaires, soulève des questions de respect du droit. Ce développement non encadré perturbe la faune, fragilise les sols et crée des tensions avec les autres usagers de la forêt, rappelle lundi le canton du Jura.