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Le canton du Jura veut simplifier les démarches pour déménager

Keystone-SDA

Les habitants du canton du Jura pourraient à l’avenir bénéficier d’une démarche électronique simplifiée pour annoncer leur déménagement. Ils n'auraient alors plus à se déplacer au guichet communal.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Gouvernement jurassien a mis en consultation un avant-projet de révision législative qui permettra d’appliquer cette prestation dans les communes qui le souhaiteront. Actuellement, toute personne qui déménage doit se présenter physiquement au guichet communal.

Afin de moderniser cette procédure contraignante et qui génère une charge administrative importante pour les communes, l’avant-projet propose une procédure d’annonce de déménagement par voie électronique.

Les citoyens profiteront d’un gain de temps significatif grâce à une plateforme accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a souligné vendredi le canton du Jura. Cette mesure s’inscrit dans sa stratégie numérique. Elle permet aussi de renforcer la collaboration avec les communes.

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