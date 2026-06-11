Le canton soutient 23 projets de coopération au développement (BE)

Keystone-SDA

Le canton de Berne a décidé de soutenir 23 projets de coopération au développement en Afrique et en Asie. Il va débourser un total de 2,99 millions de francs prélevés sur le Fonds de loterie.

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(Keystone-ATS) Ce soutien servira notamment à financer la lutte contre des flambées de lèpre et le traitement de malades au Népal ainsi qu’en Inde, indique jeudi le Conseil-exécutif dans un communiqué. Ces contributions permettront aussi d’améliorer l’accès à une eau propre, à des installations sanitaires ainsi qu’à des établissements de soins en Zambie, au Liberia, au Sénégal, au Togo, au Burkina Faso et au Niger.

Le soutien financier du canton porte aussi sur des projets visant à encourager la formation professionnelle des jeunes et des femmes au Kenya, au Maroc et en Ouganda.