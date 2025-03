Le Carême débute sans le pape, hospitalisé dans un état stable

Keystone-SDA

Le Carême catholique débute mercredi au Vatican en l'absence du pape François. Le souverain pontife est toujours hospitalisé dans un état stable pour une double pneumonie qui alimente les inquiétudes.

(Keystone-ATS) Le pape, âgé de 88 ans, n’a pas connu de nouvelle crise respiratoire mardi. Il « s’est bien reposé pendant la nuit », a indiqué le Vatican en début de matinée.

Selon son dernier bulletin de santé publié mardi soir, François n’a pas de fièvre et demeure « alerte et lucide ». Il devait toutefois porter un masque à oxygène dans la nuit de mardi à mercredi et son pronostic vital reste « réservé », les médecins estimant qu’il n’est pas encore hors de danger.

Insuffisance respiratoire

A l’hôpital Gemelli de Rome, où il est hospitalisé depuis le 14 février, le jésuite argentin alterne repos, prière et physiothérapie pour venir à bout d’une pneumonie qui touche les deux poumons et lui occasionne des épisodes de détresse respiratoire.

Lundi, il a été en proie à « deux épisodes d’insuffisance respiratoire aiguë, causés par une accumulation importante de mucus endobronchique et un bronchospasme consécutif », nécessitant l’aspiration d’abondantes sécrétions.

Ces nouvelles crises, différentes selon le Vatican des deux précédentes, ont rappelé la fragilité de l’état de santé du pape dont le tableau clinique reste « complexe » et ravivé l’inquiétude des fidèles.

Absence

Le pape n’a pas fait d’apparition publique depuis son hospitalisation et a raté la prière hebdomadaire de l’Angelus ces trois derniers dimanches, une première depuis son élection en 2013.

Mercredi, il n’assistera pas au jour des « cendres » qui marque le début du Carême à 40 jours de Pâques, fête la plus importante du calendrier catholique. La messe qui se tiendra à 17h00 sera présidée par le cardinal italien Angelo de Donatis, précédée par une procession sur la colline romaine de l’Aventin.

Le pape ne participera pas non plus aux traditionnels « exercices spirituels », une retraite qui se tient chaque année au début du Carême avec la Curie, le personnel de l’administration centrale du Saint-Siège.

L’équipe médicale du pape ne s’est toujours pas prononcée sur la durée de cette hospitalisation, la plus longue du pontificat, ni sur celle de sa convalescence s’il parvient à surmonter cette épreuve.

Prières

Entre-temps, le Vatican se retrouve plongé dans l’incertitude, ses fonctionnaires poursuivant leur travail tout en étant suspendus aux bulletins médicaux.

Mardi, des fidèles argentins se sont rassemblés devant l’hôpital Gemelli en déposant, au milieu des bougies, une statue de Notre-Dame de Lujan, drapée dans un voile bleu et blanc. Cette Vierge est vénérée en Argentine depuis le XVIIe siècle et Jorge Bergoglio avait l’habitude d’aller la prier en pèlerinage lorsqu’il était archevêque de Buenos Aires.

Dans la soirée, des fidèles se sont ensuite réunis place Saint-Pierre pour prier pour le pape, comme c’est le cas tous les soirs au Vatican.