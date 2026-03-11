La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le car postal a été évacué à Chiètres (FR) et la route rouverte

Keystone-SDA

La route théâtre du drame a été rouverte à la circulation mercredi matin à Chiètres (FR). Le car postal incendié, dans lequel six personnes sont mortes et quatre autres ont été blessées, a été évacué, a constaté sur place un photographe de l'agence Keystone-ATS.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le véhicule a pris feu sur la route de Morat, au centre de la commune fribourgeoise. L’alarme a été donnée vers 18h25. Selon la police, lorsque les secours sont arrivés sur place, le bus était déjà entièrement en flammes.

Six personnes ont perdu la vie dans l’incendie. Quatre passagers et un ambulancier ont également été blessés. La police donnera une nouvelle conférence de presse mercredi à 14h00.

