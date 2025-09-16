La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Centre a choisi Yvonne Bürgin comme présidente de son groupe

Keystone-SDA

Yvonne Bürgin a été élue mardi présidente du groupe parlementaire du Centre et du Parti évangélique (PEV). La conseillère nationale zurichoise succède ainsi au Valaisan Philipp Matthias Bregy, devenu président du parti en juin dernier.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Yvonne Bürgin dispose de «l’expérience politique et des compétences nécessaires» pour assumer cette fonction, peut-on lire dans un communiqué. Mme Bürgin a été élue au Conseil national en 2023.

Avant cela, elle a été députée au Grand Conseil zurichois durant dix ans (2013-2023). Elle a même présidé le parlement cantonal durant la législature 2018-2019. La Zurichoise avait également dirigé le groupe du Centre au Grand Conseil de 2019 à 2023.

Lors du vote, les membres du groupe parlementaire du Centre et du PEV ont préféré la Zurichoise à la conseillère nationale argovienne Maya Bally.

«C’est pour moi une joie et un honneur de représenter Le Centre en tant que présidente de groupe et de renforcer nos valeurs communes», a déclaré Yvonne Bürgin. La Zurichoise occupe depuis quatre ans le poste de vice-présidente du Centre Suisse.

