Le Centre Canton de Berne lance Astrid Bärtschi pour un 2e mandat
Le Centre du Canton de Berne a désigné mercredi la conseillère d'Etat Astrid Bärtschi pour les élections cantonales de mars prochain. La directrice des finances brigue un deuxième mandat au sein du gouvernement.
(Keystone-ATS) Ces dernières années, Astrid Bärtschi a veillé à ce que le canton présente des finances solides malgré des baisses d’impôts et des investissements records, écrit le parti mercredi soir.
Astrid Bärtschi, 52 ans, siège au gouvernement cantonal depuis 2022. Elle avait été auparavant secrétaire générale du Parti bourgeois-démocratique (PBD) suisse et cheffe de la communication du Centre suisse.
Le camp bourgeois détient actuellement quatre des sept sièges du gouvernement cantonal. Il mise en mars sur un ticket à cinq, avec trois UDC, Pierre Alain Schnegg, Daniel Bichsel et Raphael Lanz, le PLR Philippe Müller et Astrid Bärtschi.
La gauche, elle, entend présenter une liste à quatre avec les socialistes Hervé Gullotti, Evi Allemann et Reto Müller. Les Vert-e-s doivent encore déterminer quel candidat les accompagnera, entre Lena Frank, Aline Trede et Beat Kohler.