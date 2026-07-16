La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le Centre Paul Klee expose des œuvres d’Anne Loch

Keystone-SDA

Le Centre Paul Klee à Berne consacre une grande exposition individuelle à l'artiste allemande Anne Loch. Le public pourra voir environ 80 de ses œuvres, dont certaines monumentales, du 18 juillet au 20 septembre. L'artiste peintre est décédée en 2014.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Il s’agit seulement de la deuxième grande exposition individuelle d’Anne Loch en Suisse, a indiqué le musée jeudi. Son œuvre artistique se caractérise avant tout par la représentation de paysages, de fleurs et d’animaux.

Avec ces motifs conventionnels et stéréotypés, elle s’est forgé une place à part au sein de la peinture figurative qui a connu un regain sur la scène artistique de Cologne dans les années 1980. Ses tableaux, dépourvus d’ironie, se distinguaient des œuvres gestuelles et néo-expressionnistes de ses contemporains.

Les œuvres d’Anne Loch se caractérisent par des agrandissements extrêmes qui font perdre au sujet son rapport à la réalité. Les motifs floraux, souvent hauts de plus de deux mètres, ou les grandes représentations d’animaux, paraissent irréels et distants en raison de leur froide artificialité.

Anne Loch a commencé sa carrière à Cologne, dans le cercle d’artistes comprenant Rosemarie Trockel, Jenny Holzer et Cindy Sherman. En 1988, elle a rompu radicalement avec le milieu artistique et s’est installée à Thusis, dans les Grisons. C’est là qu’elle a continué à travailler dans la discrétion.

Son œuvre comprend environ 1400 peintures ainsi que de nombreuses œuvres sur papier, et photographiques. Son vaste fonds d’archives se trouve aujourd’hui à Berne.

L’exposition au Centre Paul Klee est organisée par Amélie Joller. La première grande exposition individuelle d’Anne Loch en Suisse a eu lieu en 2017 au Musée d’art des Grisons à Coire.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision