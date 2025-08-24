La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet fête ses 40 ans

Keystone-SDA

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet, près d'Yverdon-les-Bains (VD), souffle ses 40 bougies. Pour marquer cet anniversaire, il organise une grande fête gratuite pour les familles, avec de multiples animations, le dimanche 31 août prochain.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Les visiteurs et visiteuses pourront assister aux représentations théâtrales de la Roulotte des Mots, visiter notre rucher centenaire avec l’apicultrice ou s’installer pour écouter des contes en toute tranquillité», annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Une visite guidée de la faune et de la flore de la réserve figure également au programme, tout comme un atelier de cocktail sans alcool aux herbes aromatiques, un atelier «feu comme à la préhistoire», ou encore une activité consacrée à l’odorat du loup. Les animations se dérouleront de 10h00 à 17h30 et seront maintenues en cas de pluie, précise le centre.

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet, au bord de la réserve de la Grand Cariçaie – le plus grand marais lacustre de Suisse – a vu le jour en 1985. Il s’engage pour la sensibilisation et l’éducation à l’environnement du grand public et accueille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs, dont de nombreuses classes.

