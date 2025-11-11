Le Château de Morges s’intéresse à l’espionnage durant la 2e Guerre

Keystone-SDA

La nouvelle exposition temporaire au Château de Morges (VD) s'intéresse au rôle de la Suisse en matière d'espionnage et de résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Intitulée "Top secret" et riche de plus de 500 objets, elle lève un voile sur "la guerre de l'ombre" qui s'est jouée en territoire helvétique.

(Keystone-ATS) Ouverte dès jeudi et jusqu’au 20 décembre 2026, l’exposition montre que la Suisse, malgré sa neutralité, a servi «de terrain d’action pour les espionnes et espions des Alliés, ainsi que de base arrière pour les réseaux de résistance», indique le Château de Morges.

L’exposition montre ainsi «l’implication décisive de la Suisse dans la guerre secrète qui s’est jouée entre 1939 et 1945.» En toile de fond, elle raconte aussi «l’émergence du renseignement moderne et porte un regard sur les prémices de la guerre froide», poursuit le communiqué.

Le Château de Morges promet un parcours immersif et didactique pour découvrir cette facette souvent méconnue de l’histoire suisse. Entre transmissions cryptées, filières d’évasion et opérations clandestines, le public de tout âge pourra découvrir «le quotidien mouvementé de femmes et d’hommes qui ont participé à cette guerre secrète, parfois au péril de leur vie».

L’exposition s’accompagne de la publication de l’ouvrage «Guerre de l’ombre». Parmi les autres événements proposés en marge de l’exposition, un cycle de conférences démarrera en janvier sur «le monde mystérieux et souvent fantasmé» de l’espionnage.