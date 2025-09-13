La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le Chant du Gros a à nouveau conquis son public

Keystone-SDA

Le festival du Chant du Gros au Noirmont (JU) a tiré le rideau sur sa 33e édition, qui restera comme "l’une des plus marquantes de son histoire". L’événement a rassemblé plus de 45'000 festivalières et festivaliers, annoncent samedi les organisateurs.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La manifestation s’est déroulée à guichets fermés pendant les trois jours. La programmation a tenu toutes ses promesses et aura réussi à «fédérer tous les publics», relève le communiqué.

Jeudi, Soprano a livré un show spectaculaire mêlant pyrotechnie et acrobaties, tandis que Louis Bertignac a conquis le public par son énergie. Le concert de Manau a créé la surprise: l’affluence record a contraint plusieurs centaines de spectateurs à rester à l’extérieur.

Le lendemain, Axelle Red et Vitaa ont chacune séduit par leur authenticité, avant que Caravan Palace n’emporte le public dans son univers électro-swing. Les Gipsy Kings by Diego Baliardo ont apporté leur touche festive lors de l’apéritif du samedi, alors que Gazole et La Mano 1.9 ont rassemblé un public jeune et enthousiaste à la Scène Déménage.

Le nouvel aménagement du site a visiblement plu au public. Nonante a enflammé l’assistance, Sahel a marqué les esprits par une distribution de roses et le Jurassien Nwar a confirmé le rôle du chapiteau comme tremplin pour les artistes émergents.

Cette édition a aussi été marquée par le mystère persistant autour des «Louis», monnaie propre au festival. Intense, électrisant, éclectique: c’est par ces trois mots que les organisateurs résument ce cru 2025.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
34 J'aime
26 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision