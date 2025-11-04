Le chef de l’ONU appelle à mettre fin au «cauchemar de la violence» au Soudan

Keystone-SDA

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé mardi à des "négociations" pour un arrêt immédiat du conflit au Soudan. Il a mis en garde contre une crise "en train de devenir incontrôlable".

(Keystone-ATS) Le Portugais a exhorté les parties au conflit à «venir à la table des négociations, (et) mettre fin à ce cauchemar de violence, maintenant». «La crise horrifiante au Soudan (…) est en train de devenir incontrôlable», a-t-il ajouté.

Selon une source gouvernementale à Port Soudan, le Conseil de souveraineté présidé par le chef de l’armée soudanaise, Abdel-Fattah Al-Burhane, va étudier mardi une proposition de trêve portée par les Etats-Unis dans le conflit qui ensanglante le pays depuis plus de deux ans.