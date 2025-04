Le chef du Pentagone annonce des coupes de 5,1 milliards de dollars

Keystone-SDA

Le Pentagone va mettre fin à 5,1 milliards de dollars de dépenses "inutiles", a déclaré jeudi le ministre de la Défense Pete Hegseth. Il va notamment couper des subventions à deux prestigieuses universités américaines.

(Keystone-ATS) « Nous signons en ce moment même un mémorandum ordonnant la résiliation de 5,1 milliards de dollars de contrats du ministère de la Défense », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur X.

Cette annonce intervient dans le cadre d’un programme fédéral de coupes budgétaires massives entrepris par Elon Musk, avec la bénédiction de Donald Trump, dans le cadre de sa commission à l’efficacité gouvernementale (Doge).

Parmi les dépenses concernées figurent 500 millions de dollars de subventions à l’université Northwestern et à l’université Cornell, décrites comme des « institutions universitaires qui tolèrent l’antisémitisme et soutiennent des programmes DEI (diversité, équité et inclusion) qui divisent ».