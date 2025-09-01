La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le ciné-bus de «Roadmovie» reprend du service à travers la Suisse

Keystone-SDA

Le ciné-bus de l'association Roadmovie reprend la route. Du 16 septembre jusqu'au 21 novembre, des projections de films helvétiques dont "Les Courageux", "Sauvages" ou "Le Procès du chien" sont prévues notamment dans des communes valaisannes et vaudoises.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Chaque automne depuis 2003, Roadmovie parcourt toute la Suisse et fait halte dans des communes qui n’ont pas ou plus de cinéma, rappelle lundi un communiqué de l’association. Ainsi, salles de gymnastique et autres salles communales se transforment en cinéma le temps d’une journée et d’une soirée pour célébrer le 7e art.

Le programme comporte exclusivement des films suisses, avec une partie destinée aux élèves des classes de primaire l’après-midi, et une deuxième le soir pour l’ensemble de la population.

Cette année, le bus débutera sa tournée en Suisse romande, à Vernayaz (VS), avec la projection du film «Les Courageux» en présence de sa réalisatrice Jasmin Gordon. En tout, le bus fera halte dans 36 communes à travers le pays.

En Suisse romande, des dates sont notamment prévues à Boncourt (JU), Moudon (VD), Arbaz (VS), Les Ponts-de-Martel (NE), Attalens (FR) ou encore Dardagny (GE), qui clôturera la tournée avec la projection de «Everything is temporary» de Juliette Klinke.

www.roadmovie.ch

