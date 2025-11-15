Le ciné-bus Roadmovie fera un arrêt à Dardagny

Keystone-SDA

Le ciné-bus de l'association Roadmovie s'arrêtera à Dardagny vendredi, pour présenter le documentaire "Everything is Temporary" de la réalisatrice Juliette Klinke. Sa soeur et productrice du film Charlotte Klinke participera à une discussion à l'issue de la projection.

(Keystone-ATS) La journée se déroulera en deux temps. L’après-midi est dédié aux élèves des écoles primaires, invités à découvrir différents courts-métrages, «du zootrope à la réalité virtuelle, en passant par le stop motion», indique l’association par communiqué. Le soir, la projection est ouverte à tout le village, suivi de la rencontre avec la productrice.

Le film raconte l’amitié que la réalisatrice a nouée avec une jeune fille nommée Zu Zu au Myanmar. Elle la rencontre lorsqu’elle s’y retrouve coincée en 2021 après le coup d’Etat. Dans ce film, elle partage les rêves de Zu Zu et leur relation qui devient un refuge dans ces bouleversements.

Roadmovie parcourt la Suisse depuis 2003 et s’arrête dans les communes qui n’ont pas ou plus de cinéma. Cette année, il est aussi possible de «découvrir des moments surprenants de l’histoire audiovisuelle» de sa commune, à travers les archives de la RTS. L’étape de Dardagny est la dernière de la tournée 2025.