Le cinéma germanophone s’invite en terres vaudoises

Keystone-SDA

La huitième édition du Filmfest, consacré au cinéma germanophone contemporain, revient à Lausanne du 27 au 31 janvier prochain. La programmation, qui compte huit films, se déploie en deux volets, l'un destiné au grand public, l'autre aux élèves du secondaire II.

(Keystone-ATS) Le volet scolaire a pour objectif de «lier apprentissage de l’allemand, plaisir et culture», écrivent les organisateurs mardi dans un communiqué. Les trois films qui le composent, – «Jenseits der blauen Grenze» de Sarah Neumann, «Heldin» de Petra Volpe et «22 Bahnen» de Mia Maariel Meyer seront projetés à Lausanne, Yverdon et Vevey. Plus de 3000 élèves des gymnases, écoles professionnelles et écoles privées du canton y assisteront.

Le programme public compte cinq films. «Was Marielle weiss», de Frédéric Hambalek sera projeté en ouverture et en première suisse au cinéma Capitole à Lausanne. Les films «Miroirs no.3» de Christian Petzold, «Friedas Fall» de Maria Brendle, «Stiller» de Stefan Haupt et «How to be Normal and the Oddness of the Other World» de Florian Pochlatko seront quant à eux à voir à la salle du Cinématographe, au casino de Montbenon.