La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le climat de consommation en Suisse s’est nettement dégradé en août

Keystone-SDA

Les consommateurs sont davantage moroses en Suisse, dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et de taxes douanières. L'appréciation de la situation économique s'est dégradée en août, la volonté de procéder à de grandes acquisitions s'est elle aussi émoussée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’indice du climat à la consommation a reculé à -39,9 points le mois dernier, détérioré de 5,3 points sur un an, indique vendredi le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco). Cette baisse est principalement imputable au sous-indice «situation économique à venir», qui a dévissé de 44,1 points à -66,1 points. Pour rappel, les taxes douanières frappant les produits suisses aux Etats-Unis sont entrées en vigueur le 1er août dernier.

Du côté des grandes acquisitions, le baromètre afférent s’est établi à -24,3 points, après -32,3 points il y a un an.

Les personnes interrogées se montrent cependant plus optimistes concernant leur situation financière à venir, puisque le sous-indice a progressé de 2,7 points à -28,6 points. Leur appréciation de la situation financière passée s’est également améliorée, à -40,4 points de -52,6 points.

Pour calculer les indices susmentionnés, le Seco a sondé le mois dernier 2584 personnes âgées d’au moins 16 ans. L’enquête se déroule en continu et est réalisée en ligne, précise le communiqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision