Le climat de consommation en Suisse s’est nettement dégradé en août
Les consommateurs sont davantage moroses en Suisse, dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et de taxes douanières. L'appréciation de la situation économique s'est dégradée en août, la volonté de procéder à de grandes acquisitions s'est elle aussi émoussée.
(Keystone-ATS) L’indice du climat à la consommation a reculé à -39,9 points le mois dernier, détérioré de 5,3 points sur un an, indique vendredi le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco). Cette baisse est principalement imputable au sous-indice «situation économique à venir», qui a dévissé de 44,1 points à -66,1 points. Pour rappel, les taxes douanières frappant les produits suisses aux Etats-Unis sont entrées en vigueur le 1er août dernier.
Du côté des grandes acquisitions, le baromètre afférent s’est établi à -24,3 points, après -32,3 points il y a un an.
Les personnes interrogées se montrent cependant plus optimistes concernant leur situation financière à venir, puisque le sous-indice a progressé de 2,7 points à -28,6 points. Leur appréciation de la situation financière passée s’est également améliorée, à -40,4 points de -52,6 points.
Pour calculer les indices susmentionnés, le Seco a sondé le mois dernier 2584 personnes âgées d’au moins 16 ans. L’enquête se déroule en continu et est réalisée en ligne, précise le communiqué.