Le climat de consommation s’améliore en février

Keystone-SDA

Les consommateurs helvétiques ont vu leur humeur s'éclaircir au mois de février, même si le moral reste en berne. La situation économique générale à venir inquiète.

1 minute

(Keystone-ATS) L’indice du climat de consommation s’est inscrit à -33,6 points en février. Il est ainsi supérieur de quasiment 9 points à son niveau de février 2024, selon le sondage du Secrétariat à l’économie (Seco) publié lundi.

L’embellie est venue de la situation financière passée, s’affichant à -42,7 points contre -60,2 points un an plus tôt. Les consommateurs suisses voient aussi leur horizon se dégager, la situation financière à venir s’étant libérée de près de 14 points, à -26,5 points. Ils sont aussi plus prompts à envisager de grandes acquisitions, ce sous-indice s’étant amélioré de presque 10 points à 27,8 points.

A l’inverse, leur point de vue quant à la situation économique générale à venir s’est assombri en glissement annuel, reculant à -37,3 points après 31,9 points.