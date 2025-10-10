La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le climat de consommation toujours bridé en septembre

Keystone-SDA

Les consommateurs restent moroses en Suisse, nonobstant une modeste amélioration de l'ambiance en glissement mensuel. Les craintes pour la situation économique à venir se sont en outre exacerbées en comparaison annuelle.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’indice du climat à la consommation s’est établi à -36,5 points le mois dernier, contre -39,9 points en août et -33,7 points en septembre 2024, indique vendredi le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco).

La baisse sur un an est intégralement imputable au sous-indice «situation économique générale à venir», qui a chu de plus de 30 points à -53,0 points.

Les appréciations de la situation financière passée et à venir, de même que la propension à procéder à d’importantes acquisitions ont quelque peu relevé le nez, sans pour autant refaire surface, avec des valeurs respectives de -40,0 (-53,1), -28,4 (-33,0) et -24,8 (-29,4) points.

Pour calculer les indices susmentionnés, le Seco a sondé le mois dernier 2584 personnes âgées d’au moins 16 ans. L’enquête se déroule en continu et est réalisée en ligne, précise le communiqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision