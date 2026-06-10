Le collectif ABAL doit quitter le site occupé à Serrières

Keystone-SDA

La ville de Neuchâtel a demandé au collectif ABAL de quitter le site des anciens abattoirs, qu'il occupe illégalement depuis samedi à Serrières (NE). Les lieux sont jugés trop dangereux.

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(Keystone-ATS) Une délégation du Conseil communal s’est rendue mercredi à Serrières pour rencontrer les représentants de l’Association bénévole autogérée du Littoral (ABAL), indique la ville mercredi dans un communiqué. «Les bâtiments sont insalubres et dangereux, l’ensemble du site est pollué: dans ces conditions, aucune occupation ne peut se poursuivre sans comporter un risque pour la sécurité ou la santé des personnes», souligne-t-elle. Les deux bâtiments en question doivent d’ailleurs être démolis cet automne.

L’exécutif évoque des dangers chutes de débris ou d’effondrement partiel ainsi que des risques sanitaires. «En tant que propriétaire, la ville de Neuchâtel ne peut donc prendre aucun risque sur les plans sécuritaire et sanitaire, tant vis-à-vis des membres du collectif que du public qu’il invite à ses événements.»

Revendications entendues, dit la ville

Le Conseil communal assure toutefois avoir entendu les revendications émises dans la pétition de l’ABAL, qui avait recueilli 661 signatures. Le collectif souhaitait obtenir de la ville un contrat de prêt à usage pour occuper les anciens abattoirs.

L’exécutif partage notamment le constat d’un «besoin avéré en matière de locaux de répétition et de création pour les artistes professionnels». Il souhaite répondre aux revendications du collectif via «un dialogue apaisé et constructif.

Le Conseil communal rappelle enfin qu’il accompagne bon nombre d’acteurs culturels et socioculturels «depuis de nombreuses années», en soutenant des projets ou des activités, en octroyant des résidences à l’étranger, en finançant des loyers ou en aidant à la localisation ou la relocalisation.

Activités diverses

Le collectif ABAL occupait les lieux depuis samedi en y organisant «des activités diverses (yoga, danse, jeux de société, massages, ateliers créatifs) afin de rendre l’endroit le plus convivial possible et de donner un avant-goût de ce que pourra proposer le lieu dans le futur», avait-il expliqué à Keystone-ATS.

Il souhaitait y créer des ateliers et bureaux de création gratuits pour artistes et artisans, une ressourcerie, des espaces pour organiser des événements (conférences, concerts, marchés, repas partagés) et un lien de rencontre intergénérationnel et interculturel pour le quartier.