Le concours d’alto du 79e Concours de Genève démarre

Keystone-SDA

Huit altistes ont été sélectionnés pour les demi-finales du Concours de Genève, programmées jusqu'au 12 novembre. Les huit musiciens sélectionnés pour les demi-finales du concours d'alto, quatre hommes et quatre femmes, ont entre 20 et 28 ans et proviennent de huit pays différents.

(Keystone-ATS) Ils joueront d’abord un récital en solo les 6 et 7 novembre, puis une pièce de musique de chambre. La dernière étape des demi-finales consistera à défendre devant le jury un projet artistique de leur conception qu’ils pourront concrétiser avec le soutien du concours en cas de victoire.

Tabea Zimmermann, altiste de renommée internationale et gagnante du premier prix du concours en 1982, préside le jury. Elle donnera un concert inaugural avec le Novo Quartet et le pianiste Thomas Hoppe, mardi.

Trois candidats seront sélectionnés pour la finale du 12 novembre. Ils joueront avec l’Orchestre de la Suisse romande une pièce à choix parmi une sélection, en plus de la composition qui avait gagné le premier prix du concours 2024, nommée Nouvel Elan, de Léo Albisetti.

Plusieurs prix sont à la clé. Mais le concours «a surtout vocation à récompenser les candidats en les accompagnant dans leurs débuts d’artiste», avait rappelé le président du concours Matteo Inaudi.

La première manche du concours de direction se termine quant à lui samedi. Les douze candidats retenus pour la deuxième manche dirigeront l’Orchestre de chambre de Genève, dimanche et lundi. Six seront ensuite sélectionnés pour les demi-finales en 2026.