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Le conducteur d’un TGV meurt dans une collision avec un poids lourd

Keystone-SDA

Le conducteur d’un TGV est décédé mardi dans une collision avec un poids lourd entre Béthune et Lens, dans le Pas-de-Calais. L’accident a également fait 27 blessés, selon la préfecture et la SNCF.

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1 minute

(Keystone-ATS) L’accident s’est produit vers 07h00 du matin à un passage à niveau, selon la SNCF.

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé sur X qu’il se rendait sur place avec Jean Castex, le PDG de la SNCF.

Ni la SNCF ni la préfecture n’étaient en mesure de préciser les circonstances de l’accident dans l’immédiat.

La SNCF a précisé que le trafic ferroviaire serait interrompu entre Béthune et Lens au moins jusqu’à mardi soir.

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