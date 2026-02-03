Le Congrès américain vote la fin de la paralysie budgétaire

Keystone-SDA

La Chambre américaine des représentants a adopté mardi un texte budgétaire pour mettre fin à plus de trois jours de paralysie d'une partie de l'administration fédérale.

3 minutes

(Keystone-ATS) La promulgation attendue dans la foulée par Donald Trump permettra de conclure officiellement ce «shutdown» qui sévit depuis samedi sur fond de dissensions entre républicains et démocrates sur le financement de la police de l’immigration (ICE), après les événements récents de Minneapolis.

Le texte a été adopté de justesse, malgré le «non» de 21 républicains refusant catégoriquement de renégocier le budget du ministère de la Sécurité intérieure (DHS), une exigence des démocrates.

Vingt-et-un démocrates ont toutefois voté pour, compensant les voix de ces réfractaires républicains.

Le chef républicain de la Chambre, Mike Johnson, avait passé une bonne partie des deux derniers jours à négocier avec les élus réfractaires de son camp. Pour les convaincre, il a pu compter sur un appui de taille, avec le message lundi de Donald Trump à l’adresse des parlementaires.

Minneapolis

«Nous devons rouvrir le gouvernement et j’espère que tous les républicains et les démocrates se joindront à moi pour soutenir cette loi», a lancé le locataire de la Maison Blanche.

Il avait dit également vouloir une promulgation «sans délai» pour mettre fin à ce «shutdown», qui trouve son origine dans les événements récents de Minneapolis.

Les démocrates s’indignent de la mort fin janvier d’Alex Pretti, un infirmier américain de 37 ans tué par balles par des agents fédéraux en marge de manifestations contre la présence de la police de l’immigration (ICE), qui dépend du DHS, dans cette métropole du nord des Etats-Unis.

Son décès est intervenu moins de trois semaines après celui de Renee Good, également tuée par balle par des agents fédéraux à Minneapolis. Depuis, les démocrates martèlent leur refus de voter tout budget pour le DHS sans que d’importantes réformes de l’ICE ne soient mises en place.

Ils demandent notamment l’emploi systématique de caméras-piétons pour les agents, l’interdiction du port de cagoule ou encore qu’un mandat judiciaire précède toute arrestation.

«Négocier de bonne foi»

«Personne n’est au-dessus de la loi. Les agents de l’ICE devraient être tenus aux mêmes règles que tout autre membre des forces de l’ordre dans ce pays», a déclaré Hakeem Jeffries, chef de la minorité démocrate de la Chambre, lors d’une conférence de presse lundi au Capitole.

Le texte adopté mardi approuve cinq des six volets budgétaires, tandis que la partie concernant le DHS fera l’objet de nouvelles négociations au cours des deux prochaines semaines. «Nous avons deux semaines à présent pour négocier de bonne foi des deux côtés» de l’hémicycle, a déclaré Mike Johnson mardi.

En cas d’échec des négociations, le DHS pourrait se trouver alors seul en situation de paralysie budgétaire. Il disposerait toutefois pour opérer de plusieurs milliards de dollars de fonds déjà approuvés l’an dernier par le Congrès dans un texte séparé.

Entre octobre et novembre dernier, les Etats-Unis avaient connu le plus long «shutdown» de leur histoire avec 43 jours, lors desquels républicains et démocrates avaient bataillé sur la question de subventions pour l’assurance santé de millions d’Américains.