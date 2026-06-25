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Le Conseil communal du Locle va monter son taux à 80%

Keystone-SDA

Le Conseil général du Locle (NE) a très largement accepté mercredi soir de faire passer le taux d'occupation des conseillers communaux de 60% à 80% dès 2027. L’incidence pour les finances de la collectivité publique sera de 210'000 francs.

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(Keystone-ATS) «Cette augmentation du taux va nous permettre un meilleur suivi des dossiers et une plus grande visibilité au niveau cantonal», a déclaré à RTN Michaël Berly, président du Conseil communal. Le popiste a rappelé qu’actuellement lui et ses collègues travaillaient déjà dans les faits autour d’un 100%.

Dans le rapport remis au Conseil général, on peut lire que «la réalité du travail assumé par les conseillers communaux montre clairement que le taux de 60% n’est plus en adéquation avec les besoins actuels de la commune». Si la Ville du Locle compte 11’000 habitants, elle frise les 19’000 en termes d’emplois-habitants.

«Cela implique des problématiques de taille à régler. L’accumulation d’objets non traités et le retard pris dans la mise en place de projets reflète ce manque de temps», a relevé la commission législative dans le rapport.

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