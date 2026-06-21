Le Conseil d’Etat fribourgeois fait le point sur l’aide à la presse

Keystone-SDA

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Le Conseil d'Etat fribourgeois n'entend pas prendre de mesures supplémentaires pour soutenir les médias. Les mesures adoptées en février 2024, pour 3,75 millions de francs, sont applicables jusqu'à fin 2027. L'exécutif en dressera le bilan à l'issue de la période.

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(Keystone-ATS) Le constat a été posé cette semaine en réponse à deux questions parlementaires, qui s’inquiétaient de la situation dégradée vécue par le secteur. Jusqu’ici, les soutiens ont été utilisés pour quelque 900’000 francs. La question, déposé fin mars, de la députée PS Marie Levrat et centriste Hubert Dafflon entendait faire le point.

Les deux élus s’y étonnaient que le Conseil d’Etat n’ait prévu à ce stade aucun montant pour accompagner la transition numérique, si souvent mise en exergue, alors qu’une enveloppe avait été promise en 2024. Deux projets ont été validés par le gouvernement lors de sa séance du 18 mai dernier, pour une somme de 120’900 francs seulement.

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Questionnée aussi par les députés PS David Bonny et Alizée Rey, l’exécutif répète sa position: «Dans le contexte de transformation numérique, le Conseil d’Etat estime qu’il appartient en premier lieu aux médias d’innover et de développer de nouveaux modèles d’affaire fiables», les aides aux médias relevant d’abord de la Confédération.

En février 2024, le Conseil d’Etat avait annoncé des mesures pour soutenir les médias cantonaux. Sur un montant maximal de 3,75 millions en quatre ans, 908’000 francs ont donc été validés, dont les deux tiers concernent une aide pour le 50% de l’abonnement à Keystone-ATS et 71’000 francs des initiatives en faveur des écoles.

Votée en 2024 par le Grand Conseil, via une motion, la gratuité d’un abonnement numérique d’un an à un média régional à tous les jeunes de 18 ans domiciliés dans le canton, et qui en font la demande, ne rencontre pas un vif succès. Elle devrait coûter 123’000 francs jusqu’en 2026, alors que 175’000 francs étaient anticipés annuellement.

Restructuration

Le Conseil d’Etat juge toutefois les instruments appropriés. Il ne prévoit pas d’adapter le cadre légal et réglementaire, du moins jusqu’à fin 2027. Au-delà, via la seconde question, le gouvernement revient sur la restructuration en cours, annoncée le 30 avril, de St-Paul Médias, éditeur de La Liberté, de La Gruyère et de La Broye.

Le plan mentionne des licenciements pouvant affecter jusqu’à 18 postes en équivalents plein temps (EPT), rappelle La Liberté dans son édition de jeudi. Le Conseil d’Etat se dit «très préoccupé par cet appauvrissement de la diversité médiatique», dit-il tout en reconnaissant la crise traversée par le secteur.

Et l’exécutif de rappeler que plusieurs aides ont été octroyées récemment par les Chambres fédérales, pour la distribution matinale notamment. Outre les mesures de 2024, il répète publier des annonces pour 400’000 francs par an dans les journaux fribourgeois, tout en dépensant 115’000 francs pour les abonnements aux différents titres.