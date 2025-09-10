La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Conseil d’Etat genevois veut augmenter le budget dédié à la FOSR

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat a adopté mercredi un projet de loi à l'intention du Grand Conseil, accordant une aide financière annuelle de plus de 10 millions de francs à la Fondation de l'Orchestre de la Suisse Romande (FOSR) pour les années 2025 à 2029. Soit un million de plus par an qu'à la période précédente.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cet apport supplémentaire «vise à garantir les conditions de travail des musiciens, l’excellence artistique et l’impact culturel de l’OSR, ainsi que l’équilibre financier de la FOSR.» explique le Conseil d’Etat dans un communiqué. Il sera octroyé dès 2025.

L’aide financière s’inscrit dans le cadre de la convention de subventionnement entre le canton, la Ville de Genève et la FOSR. Elle a été reconduite après l’évaluation positive réalisée au terme de la période 2021-2024.

