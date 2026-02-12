Le Conseil d’Etat valaisan présente son programme gouvernemental

Le Conseil d’Etat a publié, jeudi, la nouvelle édition de son programme gouvernemental. Près de 80 mesures et projets prioritaires y sont listés. Certains sont déjà en cours de réalisation.

(Keystone-ATS) «Dans un contexte économique et géopolitique incertain, face à une multiplication des risques, parmi lesquels une exposition accrue aux dangers naturels, il s’agit de renforcer la résilience du canton», estime le Conseil d’Etat, dans un communiqué. «Le Valais peut s’appuyer sur ses nombreux atouts pour y parvenir et rester un endroit où il fait bon vivre pour tout un chacun.»

Les objectifs du programme gouvernemental restent, «la cohésion sociale et le bien-être de la population, la qualité de la formation, la compétitivité économique, la capacité d’action des institutions, l’anticipation des changements démographiques, la prévention des risques et la sécurité, le développement harmonieux du territoire, la mobilité, l’équilibre des finances cantonales et le développement durable.»

Entre actuels et nouveaux projets

Près de 80 mesures et projets prioritaires sont prévus dans ce programme. Certains sont déjà en cours de réalisation, comme la mise en application des droits des personnes en situation de handicap, l’égalité salariale, la transformation d’UniDistance en Université du Valais, la stratégie de l’éducation numérique, la gestion coordonnée de la lutte contre les dangers naturels ou encore la poursuite de l’assainissement des sites pollués.

Le programme gouvernemental contient aussi de nouveaux projets. Parmi ceux-ci on citera: l’élaboration d’une stratégie cantonale en matière de logement et d’addictions, la création d’une base légale encadrant la gestion des suites d’une catastrophe naturelle, la reconstruction des routes cantonales à Blatten et à Lourtier ou l’utilisation de l’intelligence artificielle au sein de l’administration.

Le Conseil d’Etat vise également à développer un centre de mesures thérapeutiques fermé, à intensifier la protection du sol agricole, à promouvoir le bilinguisme à travers le canton, à analyser le prolongement des trains RegioExpress jusqu’à Sion ou à élaborer une stratégie financière dans le domaine de la santé.