Le Conseil d’Etat vaudois met le paquet pour le sport

(Keystone-ATS) Le gouvernement vaudois propose “un coup de pouce conséquent” pour soutenir le sport dans le canton. Il a dévoilé un paquet de mesures (35 millions de francs de plus par an) et un crédit pour subventionner la construction d’infrastructures (150 millions sur 6 ans).

En ajoutant les aides déjà versées pour le sport cantonal, son financement total annuel atteindrait plus de 86 millions de francs, a indiqué Christelle Luisier, qui présentait jeudi le contre-projet du Conseil d’Etat à l’initiative populaire pour le sport. Un texte qui réclame, lui, 100 millions par an.

Même si le Conseil d’Etat propose un montant global inférieur, son contre-projet n’en reste pas moins “très ambitieux”, a affirmé la ministre. Trente-six mesures sont prévues pour soutenir le sport à tous les niveaux (populaire, scolaire, élite, international), ce qui fera bondir le budget de fonctionnement de l’Etat en matière de sport de 8 à 43 millions. Les communes pourront bénéficier d’un subventionnement pour construire des installations à hauteur de 20 à 35%, contre 5% actuellement.