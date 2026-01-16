Le Conseil de la paix pour Gaza «a été formé», dit Trump

Keystone-SDA

Donald Trump a déclaré jeudi que le Conseil de la paix pour Gaza avait été formé. Il s'agit d'une étape centrale du plan américain pour le territoire palestinien, ajoutant que les membres de cet organe qu'il présidera seront annoncés prochainement.

3 minutes

(Keystone-ATS) Ce conseil aura pour mission de superviser un comité palestinien temporaire et apolitique composé de 15 technocrates.

Le président américain a souligné jeudi sur sa plateforme Truth Social qu'»en tant que président du Conseil pour la paix», il soutenait ce comité transitoire d’experts qui aura pour mission de «gouverner Gaza pendant sa transition».

Ali Shaath, un ingénieur civil et ancien haut fonctionnaire, a été choisi pour le diriger. Il aura la lourde tâche de piloter la première étape de la reconstruction du territoire palestinien en ruines.

«Ces dirigeants palestiniens sont fermement engagés en faveur d’un avenir PACIFIQUE!», a assuré Donald Trump dans son message.

La phase deux du plan américain visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza est entrée en vigueur mercredi.

Elle doit mener à «la reconstruction» du territoire palestinien, selon l’émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff.

Donald Trump a insisté, dans ce cadre, sur l’importance d’un «accord de démilitarisation GLOBAL avec le Hamas, prévoyant la remise de TOUTES les armes et le démantèlement de TOUS les tunnels».

«Le Hamas doit IMMÉDIATEMENT honorer ses engagements, notamment la restitution du dernier corps à Israël», a ajouté le dirigeant américain, Israël accusant le Hamas de retarder la remise de la dépouille du policier Ran Gvili.

Le mouvement islamiste palestinien affirme de son côté peiner à le retrouver en raison des destructions massives à Gaza et faute de matériel.

Le plan Trump prévoit aussi le déploiement d’une Force internationale de stabilisation (FIS) chargée d’aider à sécuriser Gaza et de former des unités de police palestiniennes.

Le diplomate bulgare Nickolay Mladenov, ancien envoyé des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, est pressenti pour diriger les opérations de terrain du Conseil de la paix.

Les autres représentants du conseil seront issus notamment du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France, d’Italie, d’Arabie saoudite, du Qatar, d’Egypte et de Turquie, selon le média américain Axios.

Dans le territoire palestinien dévasté par deux ans de guerre, dont les frontières et points d’accès restent sous contrôle israélien, les correspondants de l’AFP constatent chaque jour de graves pénuries de nourriture, eau potable, médicaments et carburant.