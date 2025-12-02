Le Conseil des Etats veut 70 millions de plus pour l’armée

Keystone-SDA

Le Conseil des Etats a décidé mardi d'accorder plus d'argent à l'armée. Il a validé par 30 voix contre 13, une manne supplémentaire de 70 millions, portant à 2,78 milliards le budget total dédié à la défense pour 2026.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le Conseil fédéral proposait 2,71 milliards. Le supplément de 70 millions par rapport à ce budget est possible grâce à une rocade qui garde les comptes équilibrés, selon la commission.

Les sénateurs n’ont cependant pas suivi la centriste Andrea Gmür-Schönenberger (LU), qui voulait porter le budget à un peu plus de 3 milliards. Il est plus sage d’attendre la stratégie du Conseil fédéral avant de débloquer des nouveaux fonds, ont expliqué plusieurs élus.

«Au moment où on limite les moyens, on ne peut pas déséquilibrer autant les ressources à disposition», a déclaré Johanna Gapany (PLR/FR), rappelant le plan d’économies qui sera débattu en fin de session. L’armée figure parmi les seuls épargnés par les coupes.

Le Conseil des Etats a toutefois décidé d’investir dans la cybersécurité. Il a accordé, par 30 voix contre 13, non pas 16 millions de francs à ce secteur, comme le voulait le gouvernement, mais 26 millions. Gauche et droite étaient d’accord.

Coupe dans la coopération internationale

Les sénateurs ont également accepté par 27 voix contre 14 de comptabiliser 130 millions de francs destinés à l’aide aux Ukrainiens au budget ordinaire et non extraordinaire. Ils ont dans la foulée effectué une coupe de 130 millions dans le budget de l’aide sociale aux requérants d’asile et réfugiés. La gauche ne voulait pas de ce transfert comptable.

Le Conseil des Etats a aussi validé une hausse de 10 millions pour le vaccin contre la maladie de la langue bleue, qui a terrassé des milliers de bovins et moutons en Suisse cette année. Un supplément de 800’000 francs pour la prévention dans la santé a également été accepté. Il doit permettre de soutenir Tox Info, en difficulté financière.

La tendance est plutôt à la coupe dans la coopération internationale. Les sénateurs ont biffé 6,1 millions dans ce domaine. Les débats se poursuivent.