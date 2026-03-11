Le Conseil des Etats veut relancer le nucléaire en Suisse

Keystone-SDA

Le Conseil des Etats veut relancer le nucléaire en Suisse. Il a accepté mercredi par 27 voix contre 13 d'entrer en matière sur le contre-projet à l'initiative Stop au black-out qui lève l'interdiction de construire de nouvelles centrales.

(Keystone-ATS) La gauche et le PVL ont voté contre, tandis que le PLR et l’UDC ont voté quasi compact pour. Une majorité de sénateurs du Centre a soutenu l’entrée en matière, Isabelle Chassot (FR) votant contre et Charles Juillard (JU) s’abstenant.

Le contre-projet indirect du Conseil fédéral vise à sécuriser à long terme l’approvisionnement énergétique de la Suisse. Il mise comme les initiants sur l’ouverture aux différentes technologies, incluant le nucléaire. Le référendum est assuré, a déjà prévu le ministre de l’énergie Albert Rösti.

Le débat se poursuit.