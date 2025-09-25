La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le Conseil des Etats veut une taxe de transit à travers la Suisse

Keystone-SDA

Le Conseil des Etats souhaite une taxe de transit pour le trafic routier qui traverse la Suisse sans s'y arrêter. Il a accepté jeudi à l'unanimité une motion de Marco Chiesa (UDC/TI) en ce sens.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le montant de la taxe doit être fixé en fonction de la densité du trafic, de l’heure et du jour de la semaine de manière à inciter les véhicules à circuler à certains moments plutôt que d’autres. L’objectif est de lisser le trafic de transit sur les autoroutes, en particulier sur les axes nord-sud.

Le produit de la taxe serait affecté au Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). Les véhicules exonérés de telles taxes en vertu d’accords internationaux ne seraient pas concernés. La taxe doit être compatible avec les obligations internationales de la Suisse, comme celles vis-à-vis de l’UE.

Le Conseil fédéral était opposé, relevant que cela entraînerait des obstacles administratifs. Sans succès. Le National devra confirmer.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision