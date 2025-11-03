Le Conseil-exécutif bernois ne veut pas moins d’élèves par classes

Keystone-SDA

Le gouvernement bernois ne souhaite pas un plafonnement du nombre d'élèves par classe à 15 pour tous les degrés scolaires. Il s'oppose également à l'instauration du co-enseignement dans toutes les classes à tous les degrés.

(Keystone-ATS) Dans sa réponse lundi à une motion des Vert-e-s, le gouvernement met en garde contre les coûts engendrés par la mise en place d’une telle limitation des effectifs. La mise en œuvre de la motion aggraverait encore la pénurie de personnel. La taille moyenne des classes dans le canton de Berne est de 19,6 élèves, chiffre légèrement supérieur à la moyenne suisse.

Le canton de Berne comptant en tout 112’700 élèves dans ses écoles ordinaires, il faut 5750 classes pour maintenir une moyenne de 19,6 élèves par classe. Si l’on baisse la moyenne à 15 élèves par classe, il faudrait environ 7513 classes, soit 1763 classes supplémentaires. Les coûts en termes de salaire engendrés seraient d’environ 460 millions de francs.

Dans leur motion, les trois députées des Vert-e-s estiment qu’un plafond de 15 élèves par classe ainsi que le co-enseignement dans toutes les classes entraîneraient certes au départ un besoin accru en personnel, mais permettraient ensuite de réduire la pression qui pèse sur les enseignants.

Les motionnaires estiment que des classes à effectif plus réduit et le co-enseignement sont bénéfiques à plus d’un titre et rendraient la profession plus attractive. Ces mesures favoriseraient aussi la relation entre élèves et enseignants avec un meilleur suivi.