Le Conseil-exécutif bernois verse 50’000 francs pour l’Afghanistan

Keystone-SDA

Le Conseil-exécutif bernois a approuvé le versement d'une contribution de 50'000 francs pour l'aide d'urgence aux victimes du violent séisme survenu en Afghanistan. La somme sera prélevée sur le Fond de loterie.

1 minute

(Keystone-ATS) Cette aide sera versée à l’organisation suisse Medair. Elle bénéficiera aux mesures d’urgence déployées pour mettre à disposition des abris, soutenir l’approvisionnement en eau potable et améliorer la sécurité alimentaire, indique jeudi le canton de Berne dans un communiqué.

Survenu dans la nuit du 31 août au 1er septembre, le tremblement de terre a tué plus de 2200 personnes et provoqué des dégâts colossaux. Avant ce séisme, des catastrophes environnementales et humanitaires avaient déjà lourdement frappé la région.

