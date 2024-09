Le Conseil fédéral est contre une aide financière accrue aux médias locaux

(Keystone-ATS) La presse locale et régionale ne doit pas bénéficier d’une aide indirecte accrue. Le Conseil fédéral a rejeté mercredi un projet parlementaire en ce sens, qui définit des mesures temporaires pendant sept ans.

Le projet prévoit que les contributions annuelles provenant du budget général de la Confédération et allouées à la distribution régulière des journaux et des périodiques en abonnement de la presse locale et régionale passent de 30 à 45 millions de francs, et les contributions allouées à la presse associative et des fondations de 20 à 30 millions.

Il vise aussi à soutenir la distribution matinale en semaine des quotidiens et des hebdomadaires en abonnement de la presse régionale et locale. La Confédération doit mettre à disposition, à titre temporaire, 30 millions supplémentaires par an.

“Pour des raisons de politique des médias et de politique financière”, le Conseil fédéral n’en veut pas. Si le Parlement décide d’entrer en matière, il propose d’augmenter l’aide “dans une moindre mesure”.