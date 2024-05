Le Conseil fédéral ne veut pas de l’initiative pour un fonds climat

1 minute

(Keystone-ATS) La Suisse ne doit pas se doter d’un fonds climat. Le Conseil fédéral a recommandé mercredi le rejet de l’initiative du PS et des Vert-e-s demandant un tel fonds. Augmenter les investissements publics dans ce domaine au détriment d’autres grèverait le budget fédéral.

Le texte demande que la Confédération crée un fonds et l’alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB (entre 3,9 et 7,8 milliards de francs par an) jusqu’en 2050. Ce fonds doit servir à construire davantage de panneaux solaires, à accélérer les rénovations de bâtiments ou à développer les transports publics, tout en préservant les milieux naturels et en favorisant la biodiversité.

La Confédération et les cantons consacrent aujourd’hui déjà une enveloppe de plus de trois milliards de francs en faveur du climat et de la biodiversité chaque année, indique le gouvernement dans un communiqué. Le fonds pourrait aussi évincer les investissements privés et affaiblir le principe du pollueur-payeur.