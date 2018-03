Le Conseil national est d’accord d’armer les soldats suisses à l’étranger

Ce contenu a été publié le 14 mars 2000 16:10 14. mars 2000 - 16:10

Les contingents suisses qui participent à des opérations de maintien de la paix à l’étranger doivent pouvoir assurer leur propre défense. Le Conseil national a donné son feu vert mardi, par 86 voix contre 49 et 30 abstentions, à la levée de l’interdiction d’armer les volontaires suisses à l’étranger.



Cette majorité est la résultante d’une volonté des députés du centre-droite au centre-gauche de soutenir le gouvernement et de concrétiser les nouvelles priorités en matière de politique de sécurité. Berne met l’accent désormais sur la solidarité avec la communauté des Etats. Sa devise est: la sécurité par la coopération.



Ce projet de lever l’interdiction d’armer les volontaires suisses qui participent à des opérations de maintien de la paix à l’étranger se heurte à deux principaux courants d’opposition.



D’un côté, la droite ultraconservatrice et populiste. Elle tient à la neutralité - et à une conception extrêmement rigoureuse de la neutralité - comme à la prunelle de ses yeux.



De l’autre côté, la gauche ultra et pacifiste. Elle est allergique à tout ce qui se rapporte à l’armée et voudrait que la Suisse développe ses efforts de paix, mais dans le domaine non militaire.



Face à ces oppositions en ordre très dispersé, une majorité composée des radicaux, des démocrates-chrétiens, des libéraux et de la plupart des socialistes a joué la discipline et ne s’est pas laissée impressionner par les menaces de référendum.



Le projet a ainsi passé sans dommage la rampe de la chambre du peuple. Il doit encore être examiné par la chambre des cantons, mais tout laisse penser que la décision finale appartiendra au peuple suisse. Rappelons que ce dernier avait rejeté, il y a six ans, un projet gouvernemental de création d’un contingent de casques bleus.



Pierre-André Tschanz



