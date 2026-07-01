La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le conseiller fédéral Albert Rösti visite le Musée des transports

Keystone-SDA

Le conseiller fédéral Albert Rösti a dans le viseur le développement des infrastructures de transport. C'est pourquoi il a symboliquement choisi le Musée des transports de Lucerne pour sa sortie annuelle estivale avec les médias.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) M. Rösti a qualifié mercredi le musée de «maison du DETEC», car tous les secteurs de son département y sont représentés, soit l’environnement, les transports, l’énergie et la communication. Lucerne est d’autant plus un choix approprié que le Conseil fédéral vient d’adopter ses priorités futures en matière de transports. La construction d’une gare souterraine à Lucerne, qui coûtera plusieurs milliards de francs, en fait partie.

Pour le ministre, le projet «Transports’45» est équilibré et comprend des projets liés aux routes, au rail et au transport d’agglomération. Il met l’accent sur les goulets d’étranglement. «Chaque région y trouve son compte», a déclaré M. Rösti à Keystone-ATS. Il est convaincu que ce projet recueillera une majorité, après le non aux extensions autoroutières.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision